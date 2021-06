Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung durch Hakenkreuze

Brilon (ots)

Am Mittwochvormittag wurde die Polizei zu Farbschmierereien auf der Freiladestraße gerufen. Hier hatten unbekannte Täter die Mauer eines Supermarktparkplatzes sowie eine Straßenlaterne mit mehrere Hakenkreuze besprüht. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

