Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradgruppe gesucht

Brilon (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt auf der B 251 zwischen Brilon und Brilon-Wald. Mithilfe des Kennzeichens konnte die Wohnanschrift des Halters ermittelt werden. Dort konnte der Tatverdächtige, ein 56-jähriger Mann aus Brilon, angetroffen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Dem Mann wurden zwei Blutproben entnommen. Während der Fahrt soll der 56-Jährige mehrfach in den Gegenverkehr gekommen sein. Hierbei soll es auch fast zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einer Motorradgruppe gekommen sein. Die Polizei sucht auf diesem Wege Hinweise auf die Motorradgruppe, welche am Sonntag gegen 15.15 Uhr in diesem Bereich unterwegs waren. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell