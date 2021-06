Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Eigentümer gesucht

Arnsberg (ots)

In der Nacht vom 11. Juni auf den 12. Juni wurde in Arnsberg-Hüsten eine Baustütze abgelegt. In der Straße Hillenkamp in der Nähe des Krankenhauses wurde sie in einem Garten hinterlassen.

Wer kann Angaben zu der Stütze machen? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell