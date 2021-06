Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rettungsflieger nach Auffahrunfall

Arnsberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall musste am Montag ein Rettungshubschrauber in Müschede landen. Gegen 11.15 Uhr war ein 64-jähriger Kradfahrer auf der Rönkhauser Straße in Richtung Hüsten unterwegs. Als das vor ihm fahrende Auto verkehrsbedingt abbremste, verringerte auch der Motorradfahrer seine Geschwindigkeit. Hierbei fuhr dem Motorrad eine nachfolgende Autofahrerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann aus Hamm auf die Motorhaube des auffahrenden Autos aufgeladen und anschließend zu Boden geschleudert Das Motorrad rutschte nach dem Zusammenstoß auf das vorderste Fahrzeug auf. Die Autoinsassen blieben unverletzt. Der Hammer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Rönkhauser Straße blieb während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

