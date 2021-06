Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hakenkreuz geritzt

Arnsberg (ots)

Am Donnerstagmorgen meldete der Hausmeister der Sekundarschule an der Graf-Galen-Straße einen beschädigten Tisch. Unbekannte Täter hatten mit einem spitzen Gegenstand eine Tischplatte auf dem Schulhof beschädigt. Unter anderem ritzten sie ein Hakenkreuz sowie eine "88" auf den Tisch. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidrige Organisationen eingeleitet. Der Staatsschutz wurde informiert. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

