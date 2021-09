Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210902 - Viersen: Fahrradfahrer stürzt, verletzt sich leicht und beschädigt geparkten Pkw

Viersen (ots)

Ein 17 jähriger Viersener Radfahrer befuhr am 02.09.21 gegen 20.20 Uhr die Kaiserstraße in Viersen. Er verlor aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Während des Sturzes stieß das Fahrrad mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Radfahrer verletzte sich durch den Sturz leicht. /RB (699)

