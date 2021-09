Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210902 - Nettetal-Lobberich: Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich

Nettetal-Lobberich (ots)

Am 02.09.21 gegen 15:50 Uhr befuhr eine 78-jährige Fahrradfahrerin aus Nettetal die Sassenfelder Straße in Nettetal Lobberich. Als sie in Höhe der Eichendorffstraße von ihrem Fahrrad abstieg, kam sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich am Kopf. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. /RB (698)

