Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Ermittlungen nach Brand aufgenommen

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Mittwochabend ist es in einem Einfamilienhaus an der Eickener Straße in Waldniel zu einem Kellerbrand gekommen. Die Hausbewohner hatten gegen 19 Uhr Rauch aus dem Keller aufsteigen gesehen und auch einen Knall wahrgenommen.

Daraufhin hatten sie die Feuerwehr alarmiert, die den Brand in einem als Heimwerker-Werkstatt genutzten Raum löschen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. /hei (695)

