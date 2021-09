Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Junger Mann unter Alkoholeinfluss - Auto überschlägt sich

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr ist die Polizei zu einem Unfall auf der Waldnieler Straße (L475), der Ortsumgehung Waldniel, zwischen Heerstraße und Eickener Straße gerufen worden.

Dort fanden die Einsatzkräfte einen Pkw, der sich überschlagen hatte. Der Fahrer, ein 19-jähriger Deutscher aus Schwalmtal, hatte das Fahrzeug selbst verlassen können. Bei ihm stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen, anschließend landete das Auto links der Straße im Maisfeld. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. /hei (693)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell