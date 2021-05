Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Waldstraße "Fischerteichkurve" Verkehrsunfall mit Verletzten, nach Trunkenheitsfahrt.

Lippe (ots)

(al) Ein 70 -jähriger Augustdorfer fährt am Freitagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, mit seinem Pkw Skoda in Richtung Detmold. Auf der Waldstraße, 50 km/h sind erlaubt, kommt er bereits von der Fahrbahn ab und beschädigt diverse Verkehrszeichen. Im Bereich der sog. "Fischerteichkurve" verliert er gänzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchiert wieder Vz. und lädt einen 33 -jährigen Fußgänger aus Detmold auf, der sich rechts auf dem parallel befindlichen Fuß-/Radweg befindet. Dieser erleidet mehrere Schürfwunden, wird aber insgesamt nur leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw wird einer Blutprobe zugeführt und sein Führerschein sichergestellt. Er verbleibt bis zu seiner Ausnüchterung in der Obhut der Polizei. Neben den beschädigten Verkehrsschildern, entsteht an dem Pkw ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell