Polizei Hamburg

POL-HH: 210103-2. Festnahme nach Einbruch in Apotheke in Hamburg-Lokstedt

HamburgHamburg (ots)

Tatzeit: 02.01.2021, 21:39 Uhr Tatort: Hamburg-Lokstedt, Grelckstraße

Am Samstagabend haben Polizeibeamte in Lokstedt einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei alarmiert.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Zeuge beobachtet, wie ein Mann mit einem Stein eine Schaufensterscheibe zerstörte und sich anschließend in die Apotheke begab. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

Die ersten Funkstreifenwagenbesatzungen trafen den Tatverdächtigen noch in der Apotheke an und nahmen den 34-jährigen Mann kasachischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Auf dem Fußboden neben ihm fanden die Einsatzkräfte eine Packung Nahrungsergänzungsmittel, die er offenbar hatte entwenden wollen.

Bei seiner späteren Durchsuchung am Polizeikommissariat 23 fanden die Beamten in seiner Jacke eine weitere Packung des Nahrungsergänzungsmittels, die ebenfalls als Beweismittel sichergestellt wurde. Daneben fanden sie in einer Jackentasche auch Modeschmuck, für den er keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte. Ob es sich dabei um Stehlgut aus einem anderen Geschäft handelt, sollen jetzt weitere Ermittlungen klären. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

Im unmittelbaren Umfeld des Tatorts stellten die Einsatzkräfte auch beschädigte Schaufensterscheiben bei einem Discounter und einem Kiosk fest. Offenbar war zuvor versucht worden, auch dort einzubrechen.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) veranlassten eine Vorführung des Tatverdächtigen vor den Haftrichter. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Einbruchsdezernat (LKA 132) geführt und dauern an.

Abb.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Abbenseth

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell