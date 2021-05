Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Unbekannte heben Gullydeckel aus.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte hoben in der Nacht von Sonntag auf Montag mindestens einen Gullydeckel auf der Hauptstraße aus. Gegen 4 Uhr teilte eine bislang unbekannte Frau mit, dass auf Höhe der Grünstraße ein Gullydeckel ausgehoben sei. Sie habe versucht ihn wieder einzusetzen, was offenbar aufgrund des Gewichts des Deckels scheiterte. Der Deckel verkantete und stand etwa 10 cm hoch. Kurze Zeit später fuhr ein 22-jähriger Mann aus Schloß-Holte über den Schacht und beschädigte dabei seinen Audi an der Felge. Zeugen die Beobachtungen dazu gemacht haben werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter 05222/98180 zu melden. Auch die namentlich nicht bekannte Frau ist Zeugin und wird gebeten, sich unter der Telefonnummer zu melden.

