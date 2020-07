Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Bei Einweisung randaliert +++ Zwei Polizisten leicht verletzt

Celle (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann aus Lachendorf hat sich am Mittwochabend (08.07.2020, 19.04 Uhr) heftig gegen seine ärztlich angeordnete Einweisung in die Psychiatrie gewehrt. Mitarbeiter des Rettungsdienstes hatten die Polizei alarmiert und um Unterstützung gebeten, weil die mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Person den Anweisungen nicht folgte und sich aggressiv verhielt. Der Randalierer schubste die Beamten und schlug auf sie ein, so dass er gefesselt werden musste. Währenddessen stieß der Mann wüste Beleidigungen in Richtung der Beamten sowie der Rettungssanitäter aus. Mit weiteren Unterstützungskräften der Polizei konnte der psychisch Kranke letztlich fixiert und in eine psychiatrische Klinik verbracht werden. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell