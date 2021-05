Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. PKW vorsätzlich in Brand gesetzt.

Lippe (ots)

Mittwochabend meldeten Zeugen gegen 23 Uhr einen brennenden PKW auf dem Kundenparkplatz des "Penny-Marktes" an der Bielefelder Straße. Bevor die hinzugerufene Feuerwehr den Brand löschen konnte, brannte der Kia komplett aus. Ein an dem Fahrzeug angehängter Anhänger blieb unversehrt. Die ersten Ermittlungen der Polizei deuten auf eine vorsätzliche Herbeiführung des Feuers hin. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter 05231/6090.

