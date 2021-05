Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Katalysatoren geklaut.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen unbekannte Diebe die Katalysatoren von zwei geparkten Fahrzeugen. In der Sennestraße schnitten sie den Kat eines schwarzen Renault Scenics ab, der auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellt war. Ein silberfarbener VW Golf war das Objekt der Begierde in der Heinrich-Kindsgrab-Straße. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell