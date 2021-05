Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Lemgo. Fahndung nach Betrügerin.

Lippe (ots)

Ende März dieses Jahres entwendeten bislang Unbekannte einer 79-jährigen Frau die Geldbörse, als diese sich in einem Verbrauchermarkt an der Herforder Straße in Lemgo befand. Mit der dabei erbeuteten Debitkarte versuchte eine Frau an mehreren Geldausgabeautomaten Bargeld abzuheben. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch. Die Täterin konnte bei einem dieser Versuche videografiert werden. Diese Aufnahmen sind nun durch einen richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/lemgo-taschendiebstahl-computerbetrug Wer kennt diese Frau oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261/9330 entgegen.

