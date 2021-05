Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fahrzeuge zerkratzt.

Lippe (ots)

Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Montag auf Dienstag die Motorhauben von zwei in der Bandelstraße geparkten Fahrzeugen. Die Autos der Marke VW standen auf einem Hof. Der Sachschaden erreicht einen vierstelligen Eurobetrag. Hinweise dazu bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

