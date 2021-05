Polizei Lippe

POL-LIP: Horn - Bad Meinberg 83-jähriger vermisst -- Nachtrag --

Lippe (ots)

(LW) Der seit heute Morgen vermisste 83-jährige Mann aus Horn - Bad Meinberg kehrte am Abend gegen 18.00 Uhr selbstständig mait seinem Fahrzeug an seine Wohnanschrift zurück. Da er sich in schlechter körperlicher Verfassung befand, wurde er mittels eines Rettungswagens in ein Klinikum eingeliefert. Die Fahndungsmaßnahmen werden hiermit zurückgenommen. Wir bitten die Medien, die Suchmeldung aus ihren Veröffentlichungen zu entfernen. Die Polizei Detmold bedankt sich sowohl bei den Medienvertretern als auch bei den Bürgern für ihre Mithilfe.

