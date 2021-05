Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ Brennende Mülltonne ++ Festnahme nach versuchten Aufbruch von Zigarettenautomat ++ Verkehrsschilder verbogen ++ Reifen zerstochen ++ Verbaler Streit wird handgreiflich ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

Brennende Mülltonne

Biedenkopf: Eine brennende Mülltonne löschte die Feuerwehr am Montag (10.05.) in den frühen Morgenstunden in der Straße Am Roten Stein. Gegen 03.04 Uhr geriet die Tonne aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Sie hatte einen Wert von etwa 300 Euro, weiterer Schaden entstand nicht. Die Polizei in Biedenkopf, tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise: Wem ist zur Tatzeit etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat gegen 03 Uhr Personen im Bereich der Mülltonnen bemerkt?

Festnahme nach versuchten Aufbruch von Zigarettenautomat

Marburg: Gegen 02 Uhr früh am Dienstag (11.05.) hörte eine Zeugin laute Geräusche und bemerkte daraufhin drei Personen in der Schlosserstraße, die gewaltsam versuchten, den dortigen Zigarettenautomaten zu öffnen. Bei Eintreffen der informierten Polizei flüchteten die Personen in Richtung August-Bebel-Straße. Einen Tatverdächtigen nahmen die Beamten nach kurzer Verfolgung zu Fuß widerstandslos fest. Der 26-Jährige kam zwecks weiterer Maßnahmen mit zur Polizeidienststelle. Die anderen zwei Personen flüchteten. Am Zigarettenautomat entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Das am Tatort liegengelassene Werkzeug stellten die Beamten sicher. Die Kripo Marburg, tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise zu den zwei flüchtigen Personen: Wem sind gegen 02 Uhr wegrennende Personen im Tatortbereich aufgefallen? Wer kann die Personen beschreiben oder die Fluchtrichtung näher eingrenzen? Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen?

Verkehrsschilder verbogen

Neustadt-Speckswinkel: Unbekannte verbogen in der Nacht auf Sonntag (09.05.) zwei Verkehrsschilder, so dass diese nicht mehr eindeutig erkennbar waren. Die Schilder "Vorfahrt gewähren" und "Verbot der Einfahrt" stehen, von Hatzbach kommend, am Ortseingang Speckswinkel. Ein Zeuge vernahm gegen 01.20 Uhr laute Geräusche, die womöglich vom Herabfallen eines herausgezogenen Leitpfostens stammten. Die alarmierte Polizeistreife bemerkte vier Jugendliche in der Nähe, die beim Erblicken des Polizeiwagens in den anliegenden Wald flüchteten. Ob sie als Tatverdächtige in Betracht kommen, ist bislang nicht näher bekannt. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise: Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen?

Reifen zerstochen

Stadtallendorf: Mehrere Einstiche in einem Reifen fand eine Opel-Besitzerin vor, als sie am Montag (10.05.) gegen 08.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug losfahren wollte. Zudem fehlte eine Kunststoffleiste oberhalb des Radkastens. Der Opel stand in der Straße Am Lohpfad geparkt und wurde zuletzt am Freitag (07.05.) gegen 08 Uhr unbeschädigt gesehen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 100 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise.

Vorerst verbaler Streit führt zu Handgreiflichkeiten

Marburg: Bereits am Mittwoch, 05.05., gerieten zwei Männer in der Stresemannstraße aneinander, welche jeweils in weiblicher Begleitung unterwegs waren. Ursächlich für den Konflikt war das Falschparken der einen Partei, was die zweite Partei bemerkte und direkt ansprach. Hieraus entwickelten sich gegen 11.15 Uhr Handgreiflichkeiten, in Folge dessen einer der beiden Männer stürzte und sich leicht verletzte. Da die Beteiligten unterschiedliche Versionen der Geschehnisse schildern, sucht die Polizei Marburg, tel. 06421/ 406-0, nach Zeugen: Wer hat den Streit beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben?

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell