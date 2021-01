Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Nicht zugelassenes Fahrzeug auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am 25.01.2021, gegen 13:00 Uhr, führten Beamte der Autobahnpolizei in Ahlhorn eine Verkehrskontrolle auf der BAB 1 im Bereich der Gemeinde Wildeshausen durch. Dabei wurde festgestellt, dass der angetroffene Renault Twingo bereits seit Oktober 2020 durch die vorherige Halterin zwangsabgemeldet wurde. Grund dafür war, dass der nun angetroffene 53-jährige Fahrzeugführer nach Kauf des Fahrzeugs im letzten Jahr keine Ummeldung vorgenommen hatte. Die Kennzeichen wurden daraufhin entstempelt sowie der Fahrzeugschein auf Anordnung der zuständigen Zulassungsstelle in Leer einbehalten. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt. Da er zudem keinen Führerschein vorlegen konnte, werden aktuell entsprechende Ermittlungen geführt, ob er Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

