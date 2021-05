Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Rennradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich Montagnachmittag auf der Paderborner Straße ereignet hatte, wurde ein 22-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt. Der junge Mann befuhr die Altenbekener Straße in Richtung der Paderborner Straße. Gegen 13:40 Uhr beabsichtigte ein 61-jähriger Mann aus Detmold mit seinem Nissan von der Paderborner Straße aus nach links in Richtung der B 1 abzubiegen. Dabei übersah er den 22-Jährigen offenbar. Der Radfahrer bremste stark ab und stürzte über den Lenker auf den Asphalt. Zu einer Berührung mit dem Nissan kam es nicht. Der junge Rennradfahrer musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell