POL-LIP: Detmold-Berlebeck. BMWs angegangen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen bislang Unbekannte die Seitenscheiben von zwei geparkten BMWs ein. Aus einem Modell der 3er-Serie stahlen die Diebe "Im Orte" ein Navigationsgerät. Aus einem im Pulverweg geparkten 1er-Modell entwendeten sie das Lenkrad sowie etwas Bargeld. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo unter 05231/6090.

