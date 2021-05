Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Serie von Pkw-Aufbrüchen

Lippe (ots)

(rf) In der Nacht zum Sonntag werden in Bad Salzuflen mehrere Pkw aufgebrochen. Die Tatorte liegen in der Uhlandstraße, der Goethestraße, der Volkhausenstraße, der Scharnhorststraße und der Gartenstraße. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen erbittet die Polizei Lippe unter 05231 6090 oder unter 05222 98180.

