Friesoythe

Am Samstag, den 17. Oktober 2020, in der Zeit zwischen 11.15h und 11.45h, kam es bei einem Verbrauchermarkt in der Straße Am Bahnhof vermutlich zu einer sogenannten Fundunterschlagung. Unbekannte/r Täter nahm eine im Einkaufwagen zurückgelassene Handtasche unerlaubt an sich und entfernten sich unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Am Sonntag, den 18. Oktober 2020, um 00.23h, stoppten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 21-jährigen Mann aus Bösel, welcher mit seinem Pkw die Moorstraße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Somit wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bösel

Am Sonntag, den 18. Oktober 2020, um 01.20h, stoppten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 19-jährigen Mann aus Bösel, welcher mit seinem Pkw die Schillerstraße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahranfänger festgestellt werden, so dass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

