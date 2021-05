Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Automarder haben es auf Lenkräder und Airbags abgesehen.

Lippe (ots)

Auf Lenkräder und Airbags hatten es Diebe abgesehen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag mindestens sieben Fahrzeuge der Marke BMW öffneten. In allen Fällen schlugen die Täter kleinere Dreiecksscheiben ein, um in die Autos zu gelangen. Die Diebe öffneten zwei Autos in der Uhlandstraße und weitere Fahrzeuge - hauptsächlich der 1er- und der 3er-Serie - in der Garten-, Roon-, Scharnhorst-, Uhland-, Volkhausen- und der Goethestraße. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Ihre Beobachtungen dazu, insbesondere im Hinblick auf Ihnen unbekannte Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe, richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090. Einen hundertprozentigen Schutz vor diesen Automardern gibt es nicht, besonders wirkungsvoll ist eine abschließbare Garage. Wer sein Fahrzeug an der Straße oder auf dem Hof parken muss, sollte es an einen möglichst gut beleuchteten Platz abstellen. Aktivieren Sie vorhandene Alarmsysteme. Achten Sie auf unbekannte Personen und Fahrzeuge in Ihrem Wohngebiet und melden Sie Verdächtiges bitte umgehend über die 110 an die Polizei.

