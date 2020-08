Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßliche Graffiti-Sprayer entdeckt - Wachsamer Bürger alarmiert Polizei

Essen (ots)

45257 E-Kupferdreh: Am Samstagabend (8. August, 20:40 Uhr) entdeckte ein wachsamer Bürger, im Essener Stadtteil Kupferdreh, zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer. Der 55 Jahre alte Zeuge verständigte die Polizei. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie an der Kampmannbrücke zwei "Tags" fest. In unmittelbarer Nähe kontrollierten sie zwei Männer im Alter von 27 und 40 Jahren, in dessen Umfeld sich eine, farblich zu den "Tags" passende, Spraydose befand. Das Streifenteam stellte die Dose sicher und machte vom Tatort Fotos. Nach Feststellung der Identitäten, erhielten die Verdächtigen einen Platzverweis und eine Strafanzeige. Die Kriminalpolizei prüft jetzt, ob und in wie fern sie für weitere Schmierereien in Frage kommen. In Kupferdreh finden öfter illegale Sprayer-Aktivitäten statt. Die Polizei hat einen Fokus auf diesen Delikt-Bereich und verfolgt ihn stringent. / MUe.

