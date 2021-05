Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Täter entkommen im silber-grauen Ford Focus.

Lippe (ots)

Am späten Montagnachmittag verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher unberechtigt Zugang zu dem Carport eines Hauses an der Liemer Straße. Gegen 17:30 Uhr wurden zwei Männer in dem Carport überrascht und flüchteten sofort. Sie stiegen in einen silber-grauen Ford Focus mit Kennzeichen aus Lippe und fuhren vom Tatort davon. Aus dem Carport hatten die Einbrecher Kupferkabel im Wert von zirka 300 Euro gestohlen. Beide Täter sind männlich und etwa 1,70 bis 1,75 m groß. Einer hat eine Glatze und ist dick. Dieser Mann trug ein gelbes T-Shirt. Der zweite Mann ist schlank und trug zur Tatzeit ein graues Shirt. Ihre Hinweise zu den Tätern oder auf das Fahrzeug richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

