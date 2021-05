Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Lüdenhausen. Motorrad landet im Vorgarten.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich Montagnachmittag auf der Lüerdisser Straße ereignet hatte, wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 13:30 Uhr fuhr der 28-jährige Mann aus Bünde mit seiner Kawasaki in Richtung Henstorf, als er einen vor ihm fahrenden VW Transporter überholte. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über die Kawasaki und kam zu Fall. Das Motorrad rutschte in einen Vorgarten. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An der Kawasaki entstand Totalschaden.

