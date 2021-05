Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Drei verletzte nach Auffahrunfall.

Lippe (ots)

Dienstagnachmittag befuhr der 54-jährige Fahrer eines Sattelaufliegers aus Homburg die Detmolder Straße (B 66) in Richtung Bielefeld. Kurz vor der Baustelle an der Kreuzung zur Tunnelstraße musste der Mann seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt auf etwa 30 km/h reduzieren. Eine ihm folgende 28-jährige Frau aus Oerlinghausen erkannte das zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf das Heck des Aufliegers. Die 28-Jährige sowie ihr Dreivierteljahr altes Kind, das auf der Rücksitzbank in einem Kindersitz saß, erlitten leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden mussten. Ihre 55 Jahre alte Beifahrerin war offensichtlich nicht angeschnallt. Diese wurde bei dem Unfall schwer verletzt und blieb stationär in einer Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Der Skoda erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

