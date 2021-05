Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Einbrecher versuchen in Werkstätten zu gelangen.

Lippe (ots)

Einbrecher haben versucht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in zwei Werkstätten im Hellweg einzudringen. Sie scheiterten jedoch an den Türen zu einer Kfz-Werkstatt und einem Fahrradfachgeschäft. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090.

