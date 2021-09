Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Unfallzeugen dringend gesucht

Brüggen-Bracht (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ist es an der Ampelkreuzung der B221 - Ortsumgehung Bracht - mit der Brüggener Straße, die nach Bracht hineinführt, zu einem Unfall gekommen, dessen genauer Hergang noch ermittelt wird. Ein Mensch wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Beide beteiligten Autofahrer geben an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Ein 68-jähriger Brüggener kam aus Bracht und wollte nach links auf die B221 in Richtung Brüggen einbiegen. Ein 26-jähriger Brüggener war auf der B221 unterwegs. Er kam aus Richtung Brüggen und fuhr in Richtung Kaldenkirchen. Er ist bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Hinter ihm sollen sich zwei weitere Autos befunden haben, die beide in Richtung Bracht abgebogen sind und nicht angehalten haben. Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen nun diese beiden oder auch weitere Menschen, die zur Unfallzeit dort unterwegs waren und vielleicht gesehen haben, in welche Richtung die Ampel in dem Moment Grün zeigte. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162 377-0 beim Verkehrskommissariat. /hei (694)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell