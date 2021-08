Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am 31.07.2021, gegen 18:10 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Fahrer aus Mannheim mit seinem Kleinkraftrad die Rheinuferstraße in Ludwigshafen am Rhein - Stadtteil Süd von der Carl-Bosch-Straße kommend, in Richtung Rheingalerie. Hinter ihm fuhr ein PKW sehr dicht auf und hupte mehrfach. Hierdurch erschrocken, kam der Fahrer des Kleinkraftrades von der Fahrbahn ab, überschlug sich und wurde hierbei schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Der PKW flüchtete hiernach auf die B44 in Fahrtrichtung A 650.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

