Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Eingangstür beschädigt

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Im Zeitraum 30.07.2021, 14 Uhr bis 31.07.2021, 07:30 Uhr, wurde am Anwesen Goerdeler Platz 15 in Ludwigshafen am Rhein, Stadtteil Hemshof, durch bis dato unbekannte Täter die Glasfassade der Eingangstür beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell