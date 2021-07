Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am 30.07.2021 um 14:48 Uhr befuhr eine 53-jährige Ludwigshafenerin mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Sternstraße. Dabei wurde sie von einer 83-jährigen Opel Fahrerin übersehen, welche von der Sternstraße nach links in die Industriestraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrradfahrerin schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und am Opel entstand ein Sachschaden von ca. 850 Euro. Weitere Zeugenhinweise zu dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

