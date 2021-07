Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Stark alkoholisiert gefahren

Ludwigshafen (ots)

In Oggersheim fuhr am 29.07.2021, gegen 11 Uhr, ein 60-Jähriger mit seinem Auto statt auf den eigenen Parkplatz, in den Vorgarten seines Nachbarn und versuchte danach mit dem Schlüssel dessen Gartentor zu öffnen. Der Nachbar, der den Mann daraufhin ansprach, erkannte, dass sein Gegenüber betrunken sein muss und verständigte die Polizei. Dem 60-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 3,07 Promille. Der Mann wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

