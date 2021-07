Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Exhibitionist am Berliner Platz

Ludwigshafen (ots)

Am 28.07.2021, gegen 19:00 Uhr, wurde der Polizei von Zeugen mitgeteilt, dass an der Straßenbahnhaltestelle "Berliner Platz" ein Mann mit heruntergelassener Hose sitzen und an seinem erigierten Glied "herumspielen" würde.

Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie bei dem 51-Jährigen Alkoholgeruch fest. Sie nahmen ihn mit auf die Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 3,41 Promille. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

