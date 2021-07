Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Messer bedroht

Ludwigshafen (ots)

Am 28.07.2021, gegen 13:30 Uhr, wurden Polizeibeamte von Zeugen zu einem Tumult in der Oberstraße gerufen, wo ein Mann mit einem Messer hantierte. Die Polizeibeamten fixierten sofort den 51-Jährigen und nahmen ihm das Messer weg.

Laut Zeugenaussagen geriet der 51-Jährige mit einem 34-Jährigen in Streit, in dessen Verlauf der 51-Jährige ein Messer zückte. Als der 34-Jährige den 51-Jährigen daraufhin ins Gesicht schlug, versuchte der 51-Jährige den 34-Jährigen mit dem Messer zu verletzen, was ihm jedoch nicht gelang.

Nachdem der 51-Jährige gegenüber den Polizeibeamten zugab, dass er am Vorabend Betäubungsmittel zu sich genommen habe, nahmen sie ihn mit auf die Dienststelle. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

