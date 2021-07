Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Wasserwerker in der Ruthenstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 28.07.2021, gegen 10:45 Uhr, klingelten zwei unbekannte Männer bei einer 79-Jährigen in der Ruthenstraße und gaben sich als Wasserwerker aus. Die Seniorin ließ die beiden Männer in ihre Wohnung. Nachdem sie ihre Arbeit verrichtet hatten und die Wohnung nach kurzer Zeit wieder verließen, stellte die 79-Jährige fest, dass Bargeld gestohlen worden war.

Die unbekannten Männer waren etwa 50 Jahre alt und circa 1,80 m groß.

Wer Angaben zu den Männern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät:

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell