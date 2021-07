Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 20-Jähriger fährt gegen Leitplanke

Ludwigshafen (ots)

Am 28.07.2021, gegen 00:00 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger auf der Kaiser-Wilhelm-Straße aus Richtung Heinigstraße kommend in Richtung B37 (Pylon). Aufgrund witterungsbedingter nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf regennasser Fahrbahn in der Kurve die Kontrolle über sein Auto, fuhr links in die Leitplanke und zurück auf die Fahrbahn. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 5.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke auf etwa 2.000 Euro.

