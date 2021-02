Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Neue Kontaktbeamtin in der Polizeistation Eggesin

Bild-Infos

Download

Eggesin (ots)

In der Polizeistation Eggesin wird ab sofort eine neue Kontaktbeamtin im Einsatz sein. Mit Polizeihauptkommissarin Katja Beil wurde eine Nachfolgerin von Polizeihauptmeister Joachim Prepernau gefunden, der zum Ende des Monats Januar 2021 und nach über 12 Jahren in der Polizeistation Eggesin in den wohlverdienten Ruhestand versetzt wurde. Sie wird ab sofort neben Polizeihauptmeister Olaf Heuer für die Bürgerinnen und Bürger sowie den Ämtern und Gemeinden als Ansprechpartnerin in polizeilichen Angelegenheiten zur Verfügung stehen.

Im Jahre 1994 begann die heute 45-Jährige ihre Karriere mit einer Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst in Waldeck bei Rostock. "Nach der Wende wollte ich vor allem einen sicheren und krisenfesten Beruf haben, da in meiner Schulzeit zu DDR-Zeiten immer vor der Gefahr der Arbeitslosigkeit im Kapitalismus "gewarnt" wurde", berichtete die Polizeihauptkommissarin. Durch die großen Annoncen in der Tageszeitung wurde sie schließlich auf die Landespolizei M-V aufmerksam. Nach der zweijährigen Ausbildung folgten diverse Verwendungen in der Polizeidienststelle in Ueckermünde. "Der Beruf des Polizeibeamten ist ein interessanter, vielseitiger und abwechslungsreicher Beruf. Man hat viel mit den verschiedensten Menschen zu tun und man kann ein kleines bisschen für Ordnung, Sicherheit und Gerechtigkeit sorgen. Kein Tag ist wie der andere, man weiß nie, was kommt", bekam sie im Laufe der Zeit mit.

2001 entschloss sich Frau Beil, noch einmal die Schulbank zu drücken und absolvierte den Aufstiegslehrgang in den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Anschließend blieb sie ihrer Region treu und verrichtete ihren Dienst weiterhin im Polizeirevier Ueckermünde, in dem sie bis zuletzt die Aufgaben einer Dienstgruppenleiterin übernahm. Mit PHKin Beil erhält die Polizeistation Eggesin eine erfahrene Polizistin, die sich in der Gegend bestens auskennt.

Von ihrer neuen Funktion erhofft sich die 45-jährige Polizistin und Mutter einer 13-jährigen Tochter vor allem, Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürgern zu sein und ihnen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. "Ich bin schon immer ein sehr guter Zuhörer gewesen, so dass ich die nötige Geduld mitbringe, um mir Sorgen und Nöte in Ruhe anzuhören."

Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie ist die Polizeistation Eggesin zwar bis auf Weiteres geschlossen. Frau Beil und Herr Heuer sind aber dennoch in Eggesin und Umgebung unterwegs und stehen den Bürgerinnen und Bürgern für Fragen gerne zur Verfügung. Die Telefonnummer der Polizeistation Eggesin (039779 60490) ist weiterhin geschaltet. Anrufe werden an das Polizeirevier Ueckermünde umgeleitet, sodass ein Kontakt zu den beiden hergestellt werden kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell