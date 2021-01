Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Wolgast

Heute Mittag (26.01.2021, 11:20 Uhr) kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Chausseestraße in Wolgast zu einem Verkehrsunfall, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde, jedoch ein hoher Sachschaden entstand. Nach ersten Informationen der Polizei fuhr der 54-jährige deutsche Fahrer eines Transporters der Marke Opel auf das Gelände und wollte zu den Zapfsäulen gelangen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Mann jedoch gegen eine Paketstation, die unmittelbar an das Tankstellengebäude grenzt. Der Aufprall war so stark, dass zusätzlich das Gebäude und darin installierte Elektro- bzw. Wasserleitungen beschädigt wurden. Um weiteren Schaden zu vermeiden, wurde die Wasserversorgung unterbrochen. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

