Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebin in der Buchenstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 28.07.2021, gegen 16:00 Uhr, folgte eine unbekannte Frau einer 88-jährigen bis zur Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Buchenstraße. Die Unbekannte verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und folgte ihr daraufhin in die Wohnung. In der Küche ließ sie zunächst ein Geldstück unter den Kühlschrank fallen und versuchte dann, das Geldstück wieder hervor zu holen. Nachdem die unbekannte Frau die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die 88-Jährige fest, dass während des Gespräches in der Küche wohl ein weiterer Täter in die Wohnung gekommen war, denn es fehlten Bargeld sowie Schmuck.

Die unbekannte Täterin war etwa 30 Jahre alt und circa 1,60 - 1,65 m groß. Sie hatte blonde "zurück frisierte" Haare und trug eine Jeans, eine Bluse und dunkle Schuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal eindringlich die Bevölkerung sensibilisieren, niemals fremde Menschen in ihre Wohnungen zu lassen!

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell