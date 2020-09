Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: In Parkhaus Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Schaden über 1.000 Euro - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag zwischen 18.30 und 19.45 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrer vermutlich beim Rangieren im 1. OD des IKEA-Parkhauses in der Josef-Reiert-Straße einen geparkten BMW im Heck beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell