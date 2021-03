Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 24-Jähriger hantiert mit Waffe in der Nordstadt: Vier Polizisten bei Festnahme leicht verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss war ein 24-Jähriger aus Kassel in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einer Waffe in der Hand in der Holländischen Straße in Kassel unterwegs. Nachdem ein besorgter Zeuge dies über Notruf bei der Polizei mitgeteilt hatte, gelang es den hinzugeeilten Streifen kurze Zeit später, den aggressiven Mann festzunehmen. Hierbei setzte er sich erheblich zur Wehr und griff die Polizisten an. Vier Beamte wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Eine Durchsuchung des 24-Jährigen, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, förderte neben einer Schreckschusswaffe auch ein Messer mit einer Klingenlänge von 12,5 Zentimetern zutage. Beides wurde sichergestellt.

Die Meldung des Zeugen über den mit einer Waffe hantierenden Mann in der Holländischen Straße war um 2:25 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei eingegangen. Offensichtlich handele es sich um eine Schusswaffe, so der besorgte Passant. Mehrere Streifen der Polizei eilten sofort nach dort und konnten den beschriebenen Mann wenige Augenblicke später bei der Fahndung in der Eisenschmiede ausmachen. Die Waffe hielt er nicht mehr in der Hand, verhielt sich aber hochaggressiv und leistete gegen seine anschließende Festnahme heftigen Widerstand, indem er die Polizisten schlug und sich massiv zur Wehr setzte. Der renitente 24-Jährige, der die Beamten fortlaufend beleidigte und bedrohte, wurde schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Eine bei ihm entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss darüber geben, wie stark er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Der 24-Jährige muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung verantworten. Darüber hinaus leiteten die Polizeibeamten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn ein. Die Ermittlungen dauern an.

