POL-PPRP: Achtung vor falschen Gewinnversprechen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 19.07.2021 und dem 28.07.2021 wurde ein 41-Jähriger zunächst per eMail von einer Bank angeschrieben, mit der Mitteilung, dass sich auf seinem Konto etwa 45.000 Euro befindet würden. Wenn er 4.500 Euro Bearbeitungsgebühr überweisen würde, dann könne ihm der Betrag ausgezahlt werden. Da der 41-Jährige allerdings nur 2.100 Euro zur Verfügung hatte, wurde telefonisch vereinbart, dass er die 2.100 Euro überweisen solle und er sein Guthaben dann anteilig bekäme. Der 41-Jährige überwies daraufhin die 2.100 Euro, bekam aber keinerlei Guthaben ausgezahlt.

Die Abzocke durch falsche Gewinnversprechen ist sehr hinterhältig. "Sie haben gewonnen!" Wer freut sich nicht, das zu hören. Wer aber eine solche Nachricht bekommt, per Telefon, E-Mail oder Post, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche mit Gewinnversprechen handeln. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen, eine kostenpflichtige Hotline (Telefondienst) anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Tätern laufend verändert.

So schützen Sie sich bei der "Abzocke durch falsche Gewinnversprechen":

Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, den Besuch einer Veranstaltung oder den Anruf einer kostenpflichtigen Hotline (Telefondienst)!

Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel - und zwar bei einem seriösen Unternehmen - teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn abzufordern, d.h. keine Gebühren zahlen oder kostenpflichtige Hotlines anrufen!

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches!

