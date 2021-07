Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Jakobuskirche - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 27.07.2021, gegen 19:00 Uhr und dem 28.07.2021, gegen 16:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in die Jakobuskirche in der Karl-Kreuter-Straße einzubrechen, indem sie versuchten, die hinteren beiden Eingangstüren, die zum Gemeinschaftsraum führen, aufzuhebeln. Es gelang ihnen jedoch nicht.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell