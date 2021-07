Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Kleinwagen überschlagen

Büren (ots)

(mb) Am Dienstag ist ein Autofahrer bei einem Alleinunfall auf der L 751 schwer verletzt worden.

Ein 29-jähriger Renault-Twingo-Fahrer fuhr gegen 17.00 Uhr von Wewelsburg in Richtung Salzkotten. Er geriet nach rechts auf die Bankette. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle und driftete nach links über den Gegenfahrstreifen. Der Kleinwagen kam von der Straße ab und überschlug sich im Straßengraben. Das Auto blieb mit Totalschaden in einem Kornfeld stehen. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde am Unfallort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

