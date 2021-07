Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Eigentümer von mutmaßlicher Einbruchsbeute - Hunderte Fotos von Gegenständen im Fahndungsportal eingestellt

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(mb) Nach der Festnahme von vier mutmaßlichen Einbrechern im Mai sucht die Paderborner Polizei nach den Eigentümern zahlreicher sichergestellter Gegenstände. Dazu hat die Kripo mehrere hundert Fotos im Internet eingestellt.

Nach intensiven Ermittlungen der Ermittlungskommission "EK Elektro" der Paderborner Kripo hat die Polizei Mitte Mai 2021 (18.05.2021) zeitgleich an fünf Objekten in Paderborn zugegriffen und vier Männer festgenommen. Bei Durchsuchungen der Häuser und Gewerbebetriebe stellten die Einsatzkräfte Beamten massenweise mutmaßliche Einbruchsbeute, Drogen und scharfe Waffen sicher. (Polizeibericht vom 20.05.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4919881) Die von der Bande aufgesuchten Tatorte lagen hauptsächlich in Paderborn mit Stadtteilen sowie Ortsteilen von Altenbeken. Einige Taten sind auch im Kreis Gütersloh verübt worden.

Viele der sichergestellten Gegenstände sind vermutlich irgendwo gestohlenen worden und konnten bislang keinen Taten und Eigentümern zugerechnet werden. Nicht alle mutmaßlichen Beutestücke sind wertvoll - sie haben möglicherweise ideelle Werte. Die Zuordnung der Gegenstände ist wichtig für die laufenden Ermittlungen der EK Elektro zur Aufklärung von Einbruchserien.

Auf der Internetseite der Paderborner Polizei sind 31 Links auf Ordner mit bis zu 46 Fotos eingestellt. Die Bilder sind in folgende Kategorien unterteilt: Gemälde - Bilder, Schmuck, Antiquitäten, Münzen/Medaillen, Sammlungen, Bücher, Dekoration, Bekleidung/Taschen, sakrale Gegenstände, Musikinstrumente, Elektro-Technik, Werkzeuge, Geschirr/Besteck, Spirituosen und Diverses. In den einzelnen Rubriken können die Fotos durchgeblättert werden. Hier der direkte Link zu den Fotos: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/polizei-sucht-eigentuemer-von-mutmasslicher-einbruchsbeute

Die Polizei bittet Eigentümer, die Dinge aus ihrem Besitz erkennen, oder andere Personen, die Hinweise auf den Eigentümer eines Gegenstands geben können, sich per Email an EK-Elektro.Paderborn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell