POL-PB: Sachbeschädigungen an Schulen und KiTa

Büren (ots)

(mb) Nach mehreren Sachbeschädigungen an Bürener Schulen und einer KiTa ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Über das letzte Wochenende wurde das Pflaster auf der Zufahrt zum Haupteingang der Gesamtschule an der Kleffnerstraße über mehrere Quadratmeter mit oranger Sprühfarbe verunstaltet. Im gleichen Zeitraum rissen Randalierer mehrere Bretter aus den Wänden eines Gartenhauses auf dem Schulhof der Grundschule am Lindenhof. Die Beschädigungen fielen jeweils am Montagmorgen auf.

In der Nacht zu Dienstag meldeten Anwohner der Polizei gegen 00.20 Uhr eine Ruhestörung ausgehend von der KiTa am Domentalsweg. Mehrere Jugendliche sollten dort randalieren, Scheibenklirren sei zu hören. Als die Polizeistreife wenige Minuten später eintraf, war niemand mehr vor Ort. Die Randalierer hatten einen Blumentopf und eine Flasche gegen eine Fensterscheibe geworfen. Die Scheibe riss und der Tonkübel sowie die Flasche lagen zerbrochen darunter. Mehrere Dachpfannen waren aus dem Dach entfernt und auf den Hof geworfen worden.

In allen Fällen werden Zeugen gesucht, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

