Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb mit Haftbefehlen gesucht

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (21.07.), gegen 19:45 Uhr, beobachtete ein Zeuge in einem Baumarkt an der Straße "An der Zuckerfabrik", wie ein Mann eine Bohrmaschine aus der Verpackung nahm und unter seiner Jacke verschwinden ließ. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung fest, dass gegen den 30-Jährigen Untersuchungshaftbefehle vorlagen. Der Grevenbroicher wurde am Donnerstag (22.07.) einem Richter vorgeführt, der den Mann in Untersuchungshaft schickte.

